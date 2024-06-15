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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хайман о 0-3 в финале: «Эдмонтон» не сдается. Нас списывали со счетов весь сезон. Мы играем лучше всего, когда наши спины прижаты к стене»

«Ойлерс» уступают со счетом 0-3 в финальной серии Кубка Стэнли. «Мы твердо верим в нашу команду. Люди списывали нас со счетов на протяжении всего сезона, и котировки говорят о том, что мы не победим, верно? Об этом говорит вся статистика и котировки.

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