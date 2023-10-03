Названы профессии с наименьшим числом размещённых вакансий в России

Как пояснила Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru, в перечень вакансий, которых меньше всего размещено за последние месяцы, вошли такие специальности, как бортпроводник, гейм-дизайнер (дизайнер компьютерных игр), андеррайтер (специалист, проводящий оценку рисков по договору страхования с целью расчёта страховой премии), «комплаенс-менеджер» (менеджер по приведению деятельности компании в соответствие с требованиями законодательства, корпоративных, социальных и этических норм), а также режиссёр/сценарист.