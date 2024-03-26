Кирилл Сафронов: «У СКА отличная команда. Читал тренеров – говорят, что она будет приносить результат. Только если будут хорошие игроки для точечного усиления»

СКА проиграл «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина. – Стоит ли СКА производить какие-то кадровые перестановки внутри состава на будущий сезон? – Я читал про «Автомобилист», что у них костяк команды наигрывался два-три года.