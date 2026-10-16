Под управление «Управляющей компании капитал центр» также перешли активы «Каппа Рус», «Менсен Пакаджинг СНГ», «Онтэкс Ру», «Эвиосис Пэкэджинг Кубань».
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