Житель Пермского края Владимир выиграл 1,5 миллиона рублей в лотерею «Сумма фортуны»

Водитель из Пермского края Владимир выиграл 1,5 миллиона рублей в лотерею «Сумма фортуны». Мужчина регулярно покупал билеты на 15-е число месяца, что уже приносило ему удачу — ранее он выиграл 8 тысяч рублей.