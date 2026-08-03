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Житель Пермского края Владимир выиграл 1,5 миллиона рублей в лотерею «Сумма фортуны»

Водитель из Пермского края Владимир выиграл 1,5 миллиона рублей в лотерею «Сумма фортуны». Мужчина регулярно покупал билеты на 15-е число месяца, что уже приносило ему удачу — ранее он выиграл 8 тысяч рублей.

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