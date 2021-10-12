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«Платить и каяться». Китайцы негодуют в связи с аварией на подлодке США

«Платить и каяться». Китайцы негодуют в связи с аварией на подлодке США

Китайские пользователи сети уверены, что авария американской подлодки в Южно-Китайском море чревата радиоактивным заражением, а поэтому американцы должны платить и каяться с позором.

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