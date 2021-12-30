Театр абсурда

7 809 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Эржибова
    Давно предлагала вместо гастриков использовать их хулиганов неплательщиков и т.д. наконец то у кого то из "бояр" мозг...Злостных неплател...
  • Wladimir Соснин
    Тебя подлеца снести так чтоб хоронить было нечего сволочь!Депутат Глазкова ...
  • Олег Самойлов
    Идиотами не становятся, идиотами рождаются! Это туловище подтвердило сие!Депутат Глазкова ...

Удальцов упрекнул власть, что лось Рашкина для неё важнее шахтёров "Листвяжной"

Удальцов упрекнул власть, что лось Рашкина для неё важнее шахтёров "Листвяжной"

автор - Спорим, врут? Интересно, что если при советской власти люди гибли на шахтах, то «не надо путать» и «это совсем другое», та власти всё равно была народная! А сегодня — просто тираническое правление капиталистов! Для Кремля смерть лося важнее гибели 51 шахтера?» - пишет на сайте радио «Эхо Москвы» лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов: «Двойные стандарты путинской России поражают своим преступным цинизмом! 25 ноября этого года совпали два события – трагедия на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, унесшая жизни 51 человека, и снятие неприкосновенности с депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина — для расследования гибели лося.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх