Не нужно было той тетеньке так громко кричать-Египет уже захлопнул дверцу...

Российские и не только релоканты и туристы из Израиля бегут в Египет Неожиданно, да? Правда, разговор идёт не о "тех самых", которые "бывшие звёзды", а обычных людях, которые думали, что сменив родину, они неожиданно для себя обретут "рай на земле".