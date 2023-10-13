Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Не нужно было той тетеньке так громко кричать-Египет уже захлопнул дверцу...

Не нужно было той тетеньке так громко кричать-Египет уже захлопнул дверцу...

Российские и не только релоканты и туристы из Израиля бегут в Египет Неожиданно, да? Правда, разговор идёт не о "тех самых", которые "бывшие звёзды", а обычных людях, которые думали, что сменив родину, они неожиданно для себя обретут "рай на земле".

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Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Похоже у папы и ширинка не яйцо застёгнута! (старшие поколение поймёт)
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3 час.
Пульхерия Djem
Как же эти люди произвели на свет этого ВЫРОДКА???
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2 час.
ct
cto talykova
Одно слово жиды.
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2 час.

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