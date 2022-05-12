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Панин за Галкина: «Как может Симоньян делить людей по сексуальным делам? Элтон Джон тоже гей»

Панин за Галкина: «Как может Симоньян делить людей по сексуальным делам? Элтон Джон тоже гей»

Актер заступился за Максима Галкина.Актер заступился за Максима Галкина.Маргарита Симоньян нелестно отозвалась о Максиме Галкине, назвав его мужчиной с нетрадиционной сексуальной ориентацией, живущим с Аллой Пугачевой лишь ради личного обогащения.

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