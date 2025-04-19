Власти показали ближайшие к Анапе доступные для купания пляжи

Карту опубликовал оперштаб Краснодарского края.Фото: пресс-служба Оперштаба Краснодарского краяНекоторые пляжи около Анапы открыты для купания в курортном сезоне, соответствующую карту опубликовал 19 апреля оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.
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