Арест Берии: почему для этого в Москву ввели 300 танков

Некогда всемогущий Лаврентий Берия был расстрелян 23 декабря 1953 года по приговору суда. А ведь многие прочили ему большое будущее – например, занять место умершего девятью месяцами ранее Иосифа Сталина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии