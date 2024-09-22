Рынок электромобилей в Китае развивается слишком быстро - новые разработки не окупаются

По данным консалтинговой компании Suolei, большинство производителей сталкиваются с дилеммой: стоит ли вкладывать миллиарды юаней в разработку автомобиля, который не сможет обеспечить достаточный объем продаж без значительных скидок.
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