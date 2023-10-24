ВСУ потеряли на купянском направлении до двух рот живой силы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери на купянском направлении. Таким заявлением поделился Сергей Зыбинский — начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» в беседе с агентством РИА Новости.
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