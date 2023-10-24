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ВСУ потеряли на купянском направлении до двух рот живой силы

ВСУ потеряли на купянском направлении до двух рот живой силы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери на купянском направлении. Таким заявлением поделился Сергей Зыбинский — начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» в беседе с агентством РИА Новости.

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