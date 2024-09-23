В автозаках станет просторнее

Специальные железнодорожные вагоны для перевозки заключенных могут остаться в прошлом — Минюст утвердил приказ, по которому конвоировать на дальние расстояния сидельцев предписано автомобильным и воздушным транспортом.
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