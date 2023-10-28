Вторжение Израиля в сектор Газа: лёгкая прогулка их там не ждёт

Говоря о возможном полномасштабном столкновении израильской армии с боевыми бригадами ХАМАС, стоит отметить один важный факт: классический «джентльменский набор» средств общевойскового боя там работает с некоторыми условностями.
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