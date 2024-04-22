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На Среднем Урале хозяина агрессивного пса заставили платить за травму ребенка

На Среднем Урале хозяина агрессивного пса заставили платить за травму ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля, ФедералПресс. Прокуратура Верх-Исесткого района в Екатеринбурге обязала мужчину, чья собака накинулась на девочку и укусила за ногу, выплатить ребенку моральную компенсацию в размере десятков тысяч рублей.

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