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Экс-глава Минатомэнерго Евгений Адамов вспоминает академика Евгений Велихова

Экс-глава Минатомэнерго Евгений Адамов вспоминает академика Евгений Велихова

Похороны академика Евгения Велихова пройдут 9 декабря на Новодевичьем кладбище в Москве. Бывший министр атомной энергии РФ, научный руководитель АО «НИКИЭТ» Евгений Адамов в разговоре с RTVI вспоминает о научных заслугах Велихова, общении с ним, его участии в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и обезьянке Яше, жившей у академика.

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