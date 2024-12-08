Экс-глава Минатомэнерго Евгений Адамов вспоминает академика Евгений Велихова

Похороны академика Евгения Велихова пройдут 9 декабря на Новодевичьем кладбище в Москве. Бывший министр атомной энергии РФ, научный руководитель АО «НИКИЭТ» Евгений Адамов в разговоре с RTVI вспоминает о научных заслугах Велихова, общении с ним, его участии в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и обезьянке Яше, жившей у академика.