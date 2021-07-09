Враги и герои

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаВраги и герои Когда-то американцы уже драпали из другой страны, бросая на произвол судьбы своих местных сторонников и прихлебателей.Вернуться к статье218НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей КВероятно америкосы закончили подготовку, обучение и формирование террористических групп в Афганистане для проведения спецопераций в России поэтому и уходят. Вероятно Кадры готовы, инфраструктура( базы , схроны и т.д.) то же.ЕБЕлена Бресловабоюсь, что вы правы...Виктор Александрович ДробышевНу, Вы уж очень высоко цените опыт американцев в подготовке партизанских действий!Сергей КНе партизанских , а террористических. Вероятно именно США Главный организатор терроризма в мире , вероятно именно поэтому с терроризмом никак справится не могут.Виктор Александрович ДробышевИнтересная аналитика! И очень вероятный прогноз!Иван-Мухтар МуслиховХорошая аналитика, но последние две фразы лишние....Альбина КолесниковаНе знаю аналитика не плохая но как то туманно всё.ВладленОчередная лапша на уши. Ну какое мне дело , что у них. А вот у нас не фонтан. События в Афгане. Предполагаю. Приведут к серьезным изменениям в среднеазиатских деспотиях. И через них душманы двинутся к нам , в районы с большим % мусульман. А когда обнуленный вводил войска в Сирию. Был предлог остановить ортодоксов "на дальних подступах" . И результат!!!VGVasily GolovОтдельно было оговорено, что движение будет бороться в Афганистане с ИГИЛ (организация, как и «Талибан», внесена в реестр террористических, по решению суда запрещена на территории РФ и подлежит ликвидации), а также «искоренять наркопроизводство на территории страны после прекращения гражданской войны».Владлен???VGVasily GolovРоссийским дипломатам талибы пообещали не переходить границы центральноазиатских государств, а также бороться с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ).ВладленСпасибо. И как у них успехи???VGVasily GolovАмериканцы с талибами подписали мировую. За скобкой осталась власть афганская.Одна против талибов.Подстава.Развязаны руки у Талибана.ВладленОни подписали.А у нашей власти задница!!!VGVasily Golov...Чтобы доставить Бен Ладена (бывший лидер террористической группировки "Аль-Каида"* к адским вратам, - отметил политик.Байден Вторая причина заключается в том, чтобы не дать террористам вновь осуществить теракт на американской земле. По словам Байдена, США достигли обеих целей. Заврался.Бен Ладена не нашли в Афганистане.Теракт с башнями близнецами США признала граждан Саудовской Аравии.Они были за штурвалами Боингов.Но экономические санкции ввели для Ирана.Он финансировал операцию.Суниты финансировали шиитов.Такого не придумать.GGISMbICHА штопаделать? Годы верховенства над всем миром, уникальное право наказывать и казнить вскружили головы т.н. "ястребов", и, как результат, политическая верхушка сэшэа лишилась способности добиваться целей дипломатическим путём. А если ещё учесть тот факт, что доллар сэшэа почти пятьдесят лет поддерживался американскими вооружёнными силами, а сейчас большая война никак не получается (угадайте кто в этом "виноват"), то выходит что демократам ничего не остаётся, как пойти по условно "украинскому" пути, то есть искать и создавать врагов внутри страны. Американскому обществу в таком бардаке некогда критически оценивать поступающую из СМИ информацию, и оно теперь "проглотит" любую ахинею. . А вот почему "антипрививочников" и "ковид-диссидентов" в России столько дохрена, вот это вопрос. Хотя, частичный ответ на него есть: пропаганда антивакцинации в российских соцсетях. Вторая часть ответа - одна из "вечных" проблем России... и это не дороги.Алла ДубининаВ этом году 20 лет теракту в Америке- интересно не захотят ли снова повторить- что б назначить виновного вне страны?VGVasily GolovАмериканское общество воспитана во вседозволенности,Им должны покорятся все страны.Остальное мир долгое время эти требования американцев принимали на УРА. Сегодня США хочет добиться старого с помощью союзников и вассалов. Им поперек встали Китай и Россия. Остальной мир собирается плясать под дудку США.С атакой на башни близнецы США запутались окончательно. Пилоты граждане Саудовской Аравии.Обама запретил подавать иски к СА.направил против Ирана."Президент США Барак Обама наложил вето на принятый ранее конгрессом законопроект, позволяющий американцам, чьи родные стали жертвами терактов 11 сентября 2001 года, подавать в суд на Саудовскую Аравию."Американский суд потребовал от Ирана $ 10,5 млрд. на возмещение ущерба от теракта, совершённого 11 сентября 2001 г. «Согласно вердикту, высшее руководство Исламской Республики Иран (ИРИ) якобы действовало заодно с "Аль-Каидой", которая взяла на себя ответственность за теракты, а связь между ними обеспечивал координатор боевых операций "Хезболлы" Имад Мугние. Такие сведения были получены американскими спецслужбами из показаний трех анонимных иранских перебежчиков, внезапно всплывших в 2011 году», – пишет издание.Саудовское королевство до сих пор ближайший друг Соединённых штатов. Под предлогом борьбы с террористами американские войска разгромили Ирак, затеяли конфликт в Афганистане. А ведь в засекреченных сведениях было указано, что Саудовская Аравия, возможно, причастна к гибели тысяч американцев.БОБорис ОсиповVGVasily GolovБолее 800 пострадавших и родственников погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года американцев подали коллективный иск в Федеральный суд Манхэттена против властей Саудовской Аравии.Халид Шейх Мохаммед — «чёрный ящик» для террористической организации «Аль-Каида».Халид Шейх Мохаммед выразил готовность предоставить доказательства об участии должностных лиц правящей семьи Саудовской Аравии и, возможно, других государств Персидского залива, таких как Катар (подстрекательство «Аль-Джазиры») и ОАЭ (участие в теракте Марвана аль-Шеххи). Поддержка «Аль-Каиды»* будет иметь решающее значение, поскольку истцы пока не могут предоставить документально подтвержденные доказательства участия какой-либо из вышеупомянутых стран, включая Саудовскую Аравию, в теракте, в результате которого погибли почти три тысячи человек и был причинен огромный материальный ущерб из-за разрушения двух башен-близнецов.Он сообщил, что будет готов сделать это, если федеральные власти не станут требовать для него смертной казни на суде военного трибунала, проходящем на военной базе Гуантанамо на Кубе.Комментировать
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