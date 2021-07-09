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Враги и герои

Враги и герои

Когда-то американцы уже драпали из другой страны, бросая на произвол судьбы своих местных сторонников и прихлебателей.

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Сергей К
Вероятно америкосы закончили подготовку, обучение и формирование террористических групп в Афганистане для проведения спецопераций в России поэтому и уходят. Вероятно Кадры готовы, инфраструктура( базы , схроны и т.д.) то же.
Елена Бреслова
боюсь, что вы правы...
Виктор Александрович Дробышев
Ну, Вы уж очень высоко цените опыт американцев в подготовке партизанских действий!
Сергей К
Не партизанских , а террористических. Вероятно именно США Главный организатор терроризма в мире , вероятно именно поэтому с терроризмом никак справится не могут.
Виктор Александрович Дробышев
Интересная аналитика! И очень вероятный прогноз!
Иван
-
Мухтар Муслихов
Хорошая аналитика, но последние две фразы лишние....
Альбина Колесникова
Не знаю аналитика не плохая но как то туманно всё.
Владлен
Очередная лапша на уши. Ну какое мне дело , что у них. А вот у нас не фонтан. События в Афгане. Предполагаю. Приведут к серьезным изменениям в среднеазиатских деспотиях. И через них душманы двинутся к нам , в районы с большим % мусульман. А когда обнуленный вводил войска в Сирию. Был предлог остановить ортодоксов "на дальних подступах" . И результат!!!
Vasily Golov
Отдельно было оговорено, что движение будет бороться в Афганистане с ИГИЛ (организация, как и «Талибан», внесена в реестр террористических, по решению суда запрещена на территории РФ и подлежит ликвидации), а также «искоренять наркопроизводство на территории страны после прекращения гражданской войны».
Владлен
???
Vasily Golov
Российским дипломатам талибы пообещали не переходить границы центральноазиатских государств, а также бороться с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ).
Владлен
Спасибо. И как у них успехи???
Vasily Golov
Американцы с талибами подписали мировую. За скобкой осталась власть афганская.Одна против талибов.Подстава.Развязаны руки у Талибана.
Владлен
Они подписали.А у нашей власти задница!!!
Vasily Golov
...Чтобы доставить Бен Ладена (бывший лидер террористической группировки "Аль-Каида"* к адским вратам, - отметил политик.Байден Вторая причина заключается в том, чтобы не дать террористам вновь осуществить теракт на американской земле. По словам Байдена, США достигли обеих целей. Заврался.Бен Ладена не нашли в Афганистане.Теракт с башнями близнецами США признала граждан Саудовской Аравии.Они были за штурвалами Боингов.Но экономические санкции ввели для Ирана.Он финансировал операцию.Суниты финансировали шиитов.Такого не придумать.
GISMbICH
А штопаделать? Годы верховенства над всем миром, уникальное право наказывать и казнить вскружили головы т.н. "ястребов", и, как результат, политическая верхушка сэшэа лишилась способности добиваться целей дипломатическим путём. А если ещё учесть тот факт, что доллар сэшэа почти пятьдесят лет поддерживался американскими вооружёнными силами, а сейчас большая война никак не получается (угадайте кто в этом "виноват"), то выходит что демократам ничего не остаётся, как пойти по условно "украинскому" пути, то есть искать и создавать врагов внутри страны. Американскому обществу в таком бардаке некогда критически оценивать поступающую из СМИ информацию, и оно теперь "проглотит" любую ахинею. . А вот почему "антипрививочников" и "ковид-диссидентов" в России столько дохрена, вот это вопрос. Хотя, частичный ответ на него есть: пропаганда антивакцинации в российских соцсетях. Вторая часть ответа - одна из "вечных" проблем России... и это не дороги.
Алла Дубинина
В этом году 20 лет теракту в Америке- интересно не захотят ли снова повторить- что б назначить виновного вне страны?
Vasily Golov
Американское общество воспитана во вседозволенности,Им должны покорятся все страны.Остальное мир долгое время эти требования американцев принимали на УРА. Сегодня США хочет добиться старого с помощью союзников и вассалов. Им поперек встали Китай и Россия. Остальной мир собирается плясать под дудку США.С атакой на башни близнецы США запутались окончательно. Пилоты граждане Саудовской Аравии.Обама запретил подавать иски к СА.направил против Ирана."Президент США Барак Обама наложил вето на принятый ранее конгрессом законопроект, позволяющий американцам, чьи родные стали жертвами терактов 11 сентября 2001 года, подавать в суд на Саудовскую Аравию."Американский суд потребовал от Ирана $ 10,5 млрд. на возмещение ущерба от теракта, совершённого 11 сентября 2001 г. «Согласно вердикту, высшее руководство Исламской Республики Иран (ИРИ) якобы действовало заодно с "Аль-Каидой", которая взяла на себя ответственность за теракты, а связь между ними обеспечивал координатор боевых операций "Хезболлы" Имад Мугние. Такие сведения были получены американскими спецслужбами из показаний трех анонимных иранских перебежчиков, внезапно всплывших в 2011 году», – пишет издание.Саудовское королевство до сих пор ближайший друг Соединённых штатов. Под предлогом борьбы с террористами американские войска разгромили Ирак, затеяли конфликт в Афганистане. А ведь в засекреченных сведениях было указано, что Саудовская Аравия, возможно, причастна к гибели тысяч американцев.
Борис Осипов
Vasily Golov
Более 800 пострадавших и родственников погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года американцев подали коллективный иск в Федеральный суд Манхэттена против властей Саудовской Аравии.Халид Шейх Мохаммед — «чёрный ящик» для террористической организации «Аль-Каида».Халид Шейх Мохаммед выразил готовность предоставить доказательства об участии должностных лиц правящей семьи Саудовской Аравии и, возможно, других государств Персидского залива, таких как Катар (подстрекательство «Аль-Джазиры») и ОАЭ (участие в теракте Марвана аль-Шеххи). Поддержка «Аль-Каиды»* будет иметь решающее значение, поскольку истцы пока не могут предоставить документально подтвержденные доказательства участия какой-либо из вышеупомянутых стран, включая Саудовскую Аравию, в теракте, в результате которого погибли почти три тысячи человек и был причинен огромный материальный ущерб из-за разрушения двух башен-близнецов.Он сообщил, что будет готов сделать это, если федеральные власти не станут требовать для него смертной казни на суде военного трибунала, проходящем на военной базе Гуантанамо на Кубе.

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