Школьников предупредили об изменениях с 1 сентября

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявила о внесении существенных изменений в процедуру проведения итогового собеседования по русскому языку для выпускников девятых классов, которые вступят в силу с нового учебного года .
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