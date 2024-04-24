Путин поручил дать пострадавшим от паводков дополнительный отпуск

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос, связанный с предоставлением дополнительного отпуска для тех, кто одновременно работает и занимается восстановлением домохозяйства в регионах подтопления.
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