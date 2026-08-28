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temapenza

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Он храпит, упрям и был запрещен в РФ: почему британский бульдог подступает далековато не многим

Британский бульдог делает впечатление бойца. Широкий костяк, мощная голова, осиплое дыхание – все это припоминает о временах травли быков.

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