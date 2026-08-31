В Курске назначен новый председатель комитета образования

Дмитрий Иванов исполнял обязанности председателя курского комитета образования почти год, теперь официально утверждён в должности с 1 сентября.
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