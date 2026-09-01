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Царьград

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Эксперты выявили дефицит 5G-смартфонов в диапазоне n79 в России

Эксперты выявили дефицит 5G-смартфонов в диапазоне n79 в России

В России и мире не хватает смартфонов с 5G в диапазоне n79. Госкомиссия выделила этот диапазон 31 августа.

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