Bitcoin по $90 000. Откуда такой прогноз?

Аналитик под псевдонимом TechDev поделился прогнозом цены Биткоина в социальных сетях. Анализ основан на волнах Эллиотта - техническом инструменте, рассматривающем рынок с точки зрения фрактальной математики.
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