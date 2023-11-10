Популярная в нулевых обувь вновь вернулась в моду

Дизайнер Наз Маер назвал обувь, которая была популярна в нулевых, и теперь вновь вернулась в моду. Речь идет о сапогах-гармошках, которые в тот период предпочитала носить американская поп-исполнительница Дженнифер Лопес, и ботфортах.