Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Военный эксперт Синюгин объяснил суть предстоящих ядерных учений ЮВО

Предстоящие учения Южного военного округа с отработкой применения нестратегического ядерного оружия определят, насколько оперативно военнослужащие могут спланировать и реализовать применение средств поражения.

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