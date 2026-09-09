Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Издание Frankfurter Rundschau (FR) в материале, подготовленном совместно с американским журналом Newsweek, охарактеризовало международные проекты российского государственного атомного холдинга — объединяющего более 400 предприятий отрасли — как «второй ядерный арсенал» президента Владимира Путина.
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За чей счет сей банкет ???