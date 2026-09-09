Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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FR: уникальный козырь Кремля — у Путина есть еще один ядерный арсенал.

FR: уникальный козырь Кремля — у Путина есть еще один ядерный арсенал.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Издание Frankfurter Rundschau (FR) в материале, подготовленном совместно с американским журналом Newsweek, охарактеризовало международные проекты российского государственного атомного холдинга — объединяющего более 400 предприятий отрасли — как «второй ядерный арсенал» президента Владимира Путина.

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