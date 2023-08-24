Живая Кубань

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  • Гарий Щерба
    Пока  НЕБУДЕТ РЕАЛЬНЫХ  ПОСАДОК  с  НЕ МАЛЫМИ СРОКАМИ ,  то и далее  БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ВСЯ  эта  БАНДЕРОВСКАЯ  ,,КАТА...На Кубани девицам...
  • николай лебедев
    Да уж...очень "сурово" наказали девиц, за нарушение ПДД штрафы больше.На Кубани девицам...
  • Наталья
    Нет, так фашистских последователей не перевоспитывают. Только по государственным контролем и принуждением к труду. чт...На Кубани девицам...

Фрагмент самолета Пригожина нашли в двух километрах от места крушения, а в Британии началась кампания в поддержку медсестры, убившей младенцев: что произошло, пока вы спали

Фрагмент самолета Пригожина нашли в двух километрах от места крушения, а в Британии началась кампания в поддержку медсестры, убившей младенцев: что произошло, пока вы спали

Фрагмент самолета Пригожина нашли в двух километрах от места крушения, а в Британии началась кампания в поддержку медсестры, убившей младенцев: что произошло, пока вы спали Фрагмент самолета Пригожина нашли в двух километрах от места крушения.

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