Россиян заставили забыть о Сталине

АНГЕЛ АНГЕЛ

Ну это большой вопрос. В свое время когда из простого смертного водилы, не по своей воле, бвл в среднем, а потом и выше звене у меня стояли на столе статуэтки и весели портреты И.В.Сталина и Ф.Э.Дзержинского, а еще настольная книга руководителя УК России, чтобы прежде чем принимать решение, понимал, какой срок тебе грозит. Так вот при всем этом у мамы были расстреляны и пропали все родственники в один день. Но ни когда о И.В.Сталине в семье не было плохо сказано о нем. Его все чтили и уважали, а вот часть его окружения и завистники сводили личные счеты, писали доносы и убирали их это было и до И.В.Сталина не доходило, его окружение и на местах многие сводили свои личные счеты, отбирали имущество и т.д. Уто для меня И.В.Сталин? Хозяин земли Русской и его нарда, верующий и сохранивший православия не давая его на ругательство. Не хочу ни кому и ни чего доказывать, возьмите и не поленитесь, просто посмотреть статистику как при М.В.Сталине развивалась экономика, как после ВОВ восстановили народное хозяйство за 2 пятилетки, хотя прогноз западных экономистов был , что не менее 46 лет на это потребуется, посмотрите его планы и проекты которые должны были реализовать и если бы не Н.С.Хрущев мы бы сейчас не были бы в такой жопе и с такими дебилами, даунами, олигофренами у власти....