Трамп объявил о привлечении в экономику США более $1 трлн в поездке в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп, выступая на бизнес-форуме в Саудовской Аравии, заявил о привлечении в американскую экономику более $1 трлн за счет ожидаемых сделок с крупнейшими международными компаниями, агентство Reuters.
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