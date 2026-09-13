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Рязанские новости

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Рязанский лыжник Алипкин завоевал третью медаль Кубка России по лыжероллерам

Рязанский лыжник Алипкин завоевал третью медаль Кубка России по лыжероллерам

Андрей Алипкин из Рязанской области стал вторым в масс-старте, ранее он победил в гонке преследования и стал третьим на 15-километровой дистанции.

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