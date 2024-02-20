Около 150 тыс. человек посетили ярмарки выходного дня нового формата

Около 150 тысяч человек посетили ярмарки выходного дня нового формата за три торговых периода. Впервые они открылись 2 февраля и работают с пятницы по воскресенье в новых павильонах, которые оснащены системами отопления, вентиляции и кондиционерами.
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