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Около 150 тыс. человек посетили ярмарки выходного дня нового формата

Около 150 тыс. человек посетили ярмарки выходного дня нового формата

Около 150 тысяч человек посетили ярмарки выходного дня нового формата за три торговых периода. Впервые они открылись 2 февраля и работают с пятницы по воскресенье в новых павильонах, которые оснащены системами отопления, вентиляции и кондиционерами.

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