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Царьград

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Пьяный, дерзкий и хитрый: суд лишил жителя Коряжмы прав и автомобиля

Пьяный, дерзкий и хитрый: суд лишил жителя Коряжмы прав и автомобиля

Житель Коряжмы, не готовый расстаться с пагубной привычкой, лишился любимой иномаркиВилегодский районный суд Архангельской области вынес приговор в отношении 51-летнего жителя Коряжмы, который второй раз сел за руль в пьяном виде.

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