В Татарстане ожидается до +9 градусов

В некоторых районах Татарстана утром 14 марта ожидается туман. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ. В течение дня ветер сменит направление с западного на южное, его скорость составит 6-11 м/с, а местами порывы достигнут 15-17 м/с.