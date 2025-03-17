СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 380 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Литаврин
    Только Никита Сергеевич стыдливо замалчивает, кто на момент 2015-го и сегодня в стране Президент? Это ни с его молчал...Никита Михалков р...
  • Nik Nik
    Кого стрелять собрался?Путин огорчил миг...
  • Irina Kislitsina
    Нужен закон о правах этносов. Ну не принято у нас писать законы в защиту коллективных прав, а только за права человек...Путин огорчил миг...

Никита Михалков рассказал о предательстве в самом сердце России: пока США закрывают свои НКО, Россия открывает филиалы Ельцин Центра — зачем

Никита Михалков рассказал о предательстве в самом сердце России: пока США закрывают свои НКО, Россия открывает филиалы Ельцин Центра — зачем

Никита Михалков обратил внимание на подрывную деятельность русофобов в самом центе Москвы Фото: m.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Денисов
Да все просто как &quot;семь копеек&quot;: если стереть из памяти и местности &quot;храмы, так сказать первого президента РФ&quot;, то по прошествии времени, когда правда станет доступной, то же ждет и следующего... А оно ему надо...
Ответить
16 час.
Анатолий Витушкин
Поскольку филиал Ельцин-Центра в Москве недавно открылся, есть возможность стены заполнить витринами деятельности Ельцина по уничтожению промышленности и обороноспособности России. Под гильотину приватизации по Указу Ельцина сразу пошли ключевые для оборонной промышленности: Смоленский авиационный завод, Рыбинский моторостроительный завод, Рыбинское КБ моторостроения, Самарский &quot;Старт&quot;, Уфимское моторостроительное объединение, Уралмашзавод, ЛНПО &quot;Пролетарский завод&quot;, объединение &quot;Знамя Октября&quot;, ЦНИИ &quot;Румб&quot;, Балтийский завод, НТК &quot;Союз&quot;, машиностроительное КБ &quot;Гранит&quot;, Московский вертолетный завод им. Миля, Нижегородский &quot;Гидромаш&quot;, Московский машиностроительный завод &quot;Знамя&quot;, Таганрогское авиационно-производственное предприятие, Воронежский завод &quot;Электроприбор&quot;, Вятско-Полянский машиностроительный завод &quot;Молот&quot;… 261 оборонное предприятие, самые уникальные, самые лучшие - элита оборонки! Американцы скупили пакеты акций &quot;Курского прибора&quot;, &quot;Авионики&quot;, &quot;Тушинского машиностроительного завода, МПО им. Румянцева, АО &quot;Рубин&quot;… 19 военных заводов. Гиганты индустрии- Красноярский, Братский, Новокузнецкий, Саянский алюминиевые заводы, Ачинский, Николаевский глиноземные комбинаты - в одночасье оказались в частной собственности. Стало зарубежной собственностью: Западно-Сибирский металлургический комбинат, Ковдорский горнообогатительный комбинат, Волжский трубный завод, Нижнетагильский металлургический комбинат, объединение &quot;Прокопьевскуголь&quot;, Качканарский горнообогатительный комбинат, Кузнецкий металлургический комбинат, объединение &quot;Кузнецкуголь&quot;, объединение &quot;Междуреченскуголь&quot;, Орско-Халиловский металлургический комбинат… Все обращения к Ельцину о недопущении разграбления отвергались. . Ельцин предавал и разрушал страну осознанно. Крупнейший в Европе Самарский металлургический завод спустили за 2,2 млн долларов, автомобильный завод имени Лихачева - за четыре миллиона, &quot;Уралмаш&quot; с 34 тыс. рабочих - за 3 млн. 720 тыс., Челябинский металлургический завод с 35 тыс. рабочих - за 3 млн 730 тыс., Ковровский механический завод, обеспечивавший оружием всю армию, милицию, спецслужбы, - за 2 млн 700 тыс., Челябинский тракторный завод, где 54 тыс. 300 рабочих мест, - за 2 млн 200 тыс... От &quot;распродажи&quot; крупнейших российских предприятий, стоимость которых по минимальной цене превышала триллион долларов, в казну поступило 7 млрд 200 млн долларов. Ни один враг так открыто, нагло, всеохватно не грабил нашу страну. Американцы взяли под свой контроль конструкторское бюро &quot;Авиадвигатель&quot; и завод &quot;Пермские моторы &quot;; завладели акциями Иркутского авиационного производственного объединения (ИАПО), производителя &quot;Сушек&quot;,ОАО &quot;АНТК им. Туполева&quot;, Саратовского ОАО &quot;Сигнал&quot;, ЗАО &quot;Евромиль&quot;... МАПО &quot;МиГ&quot;, ОКБ &quot;Сухой&quot;, ОКБ им. Яковлева, авиакомплекса им. Илюшина, ОКБ им. Антонова. Германская фирма &quot;Siemens&quot; прихватила акции Калужского турбинного завода, производящего уникальное оборудование для атомных подводных лодок. Страна потеряла контроль над стратегически важными и предприятиями оборонного комплекса. Целые залы в &quot;Ельцин-Центре&quot; должны быть отданы документальным свидетельствам государственной измены Б. Н. Ельцина – уничтожению им армии и флота. Только крупных кораблей ВМФ, включая три авианесущих крейсера, в количестве 36 единиц продали нашим противникам за гроши. Россия бросила военную базу Камрань, Тартус (Сирия), Свенфуэгос на Кубе, Сомали, в Харгейсе, в Бербере; закрыли центры радиоэлектронной разведки в Эфиопии, в Египте, в Южном Йемене, в Анголе, Кабинде, Бенгеле и Лобиту, в Никарагуа, в Лурдесе (Куба). За год было продано государственных активов в электроэнергетике на 30 млрд долларов; Поступило в государственный бюджет Ноль. По свидетельствам председателя Счетной палаты Российской Федерации Сергея Степашина, из полученных от продажи вооружения 3,7 млрд долларов в государственный бюджет поступило лишь 7 тыс. долларов... Самое видное место в &quot;Ельцин-Центре&quot; надо отвести некрологу &quot;Русского дизеля&quot;- флагману мирового дизелестроения. Дизели для боевых кораблей и торговых судов, дизель-генераторы для метро, для всех энергоблоков атомных станций страны... По требованию Международного валютного фонда &quot;Русский дизель&quot; исключен Ельциным из списка особо важных оборонных предприятий, в результате с &quot;мясом&quot; срывали с фундаментов на металлолом редчайшие станки по обработке коленчатых валов, уникальные центры для обработки корпусов... Новейшие испытательные стенды даже демонтировать не стали – взорвали на месте; мольбы многотысячного коллектива к президенту спасти предприятие результатов не дали. И не забыть бы разместить в &quot;Ельцин-Центре&quot; - документы о продаже Соединенным Штатам 500 тонн оружейного урана за ничтожные 12 млрд долларов при цене (по данным журнала &quot;Шпигель&quot;) – 60 млрд долларов за тонну.
Ответить
12 час.
Дмитрий Литаврин
Только Никита Сергеевич стыдливо замалчивает, кто на момент 2015-го и сегодня в стране Президент? Это ни с его молчаливого, а  с непосредственного участия появились эти Ельцин-центры. С его финансирования, с его прикрытия, крышевания. Напомню, что Путин ещё является и горячим почитателем русофобского иудушки Солженицына. А ещё два десятилетия он палец о палец не шевельнул, чтобы разгромить русофобские, либерастические СМИ, все эти &quot;Эхи Москвы&quot;, &quot;Дожди&quot; и прочую сволочь! Даже не так: государство усиленно финансировало эту сволочь! А кто у нас был во главе государства? Правильно, вот круг и замкнулся!
Ответить
5 час.
наверх