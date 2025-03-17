Никита Михалков рассказал о предательстве в самом сердце России: пока США закрывают свои НКО, Россия открывает филиалы Ельцин Центра — зачем

Анатолий Витушкин

Поскольку филиал Ельцин-Центра в Москве недавно открылся, есть возможность стены заполнить витринами деятельности Ельцина по уничтожению промышленности и обороноспособности России. Под гильотину приватизации по Указу Ельцина сразу пошли ключевые для оборонной промышленности: Смоленский авиационный завод, Рыбинский моторостроительный завод, Рыбинское КБ моторостроения, Самарский "Старт", Уфимское моторостроительное объединение, Уралмашзавод, ЛНПО "Пролетарский завод", объединение "Знамя Октября", ЦНИИ "Румб", Балтийский завод, НТК "Союз", машиностроительное КБ "Гранит", Московский вертолетный завод им. Миля, Нижегородский "Гидромаш", Московский машиностроительный завод "Знамя", Таганрогское авиационно-производственное предприятие, Воронежский завод "Электроприбор", Вятско-Полянский машиностроительный завод "Молот"… 261 оборонное предприятие, самые уникальные, самые лучшие - элита оборонки! Американцы скупили пакеты акций "Курского прибора", "Авионики", "Тушинского машиностроительного завода, МПО им. Румянцева, АО "Рубин"… 19 военных заводов. Гиганты индустрии- Красноярский, Братский, Новокузнецкий, Саянский алюминиевые заводы, Ачинский, Николаевский глиноземные комбинаты - в одночасье оказались в частной собственности. Стало зарубежной собственностью: Западно-Сибирский металлургический комбинат, Ковдорский горнообогатительный комбинат, Волжский трубный завод, Нижнетагильский металлургический комбинат, объединение "Прокопьевскуголь", Качканарский горнообогатительный комбинат, Кузнецкий металлургический комбинат, объединение "Кузнецкуголь", объединение "Междуреченскуголь", Орско-Халиловский металлургический комбинат… Все обращения к Ельцину о недопущении разграбления отвергались. . Ельцин предавал и разрушал страну осознанно. Крупнейший в Европе Самарский металлургический завод спустили за 2,2 млн долларов, автомобильный завод имени Лихачева - за четыре миллиона, "Уралмаш" с 34 тыс. рабочих - за 3 млн. 720 тыс., Челябинский металлургический завод с 35 тыс. рабочих - за 3 млн 730 тыс., Ковровский механический завод, обеспечивавший оружием всю армию, милицию, спецслужбы, - за 2 млн 700 тыс., Челябинский тракторный завод, где 54 тыс. 300 рабочих мест, - за 2 млн 200 тыс... От "распродажи" крупнейших российских предприятий, стоимость которых по минимальной цене превышала триллион долларов, в казну поступило 7 млрд 200 млн долларов. Ни один враг так открыто, нагло, всеохватно не грабил нашу страну. Американцы взяли под свой контроль конструкторское бюро "Авиадвигатель" и завод "Пермские моторы "; завладели акциями Иркутского авиационного производственного объединения (ИАПО), производителя "Сушек",ОАО "АНТК им. Туполева", Саратовского ОАО "Сигнал", ЗАО "Евромиль"... МАПО "МиГ", ОКБ "Сухой", ОКБ им. Яковлева, авиакомплекса им. Илюшина, ОКБ им. Антонова. Германская фирма "Siemens" прихватила акции Калужского турбинного завода, производящего уникальное оборудование для атомных подводных лодок. Страна потеряла контроль над стратегически важными и предприятиями оборонного комплекса. Целые залы в "Ельцин-Центре" должны быть отданы документальным свидетельствам государственной измены Б. Н. Ельцина – уничтожению им армии и флота. Только крупных кораблей ВМФ, включая три авианесущих крейсера, в количестве 36 единиц продали нашим противникам за гроши. Россия бросила военную базу Камрань, Тартус (Сирия), Свенфуэгос на Кубе, Сомали, в Харгейсе, в Бербере; закрыли центры радиоэлектронной разведки в Эфиопии, в Египте, в Южном Йемене, в Анголе, Кабинде, Бенгеле и Лобиту, в Никарагуа, в Лурдесе (Куба). За год было продано государственных активов в электроэнергетике на 30 млрд долларов; Поступило в государственный бюджет Ноль. По свидетельствам председателя Счетной палаты Российской Федерации Сергея Степашина, из полученных от продажи вооружения 3,7 млрд долларов в государственный бюджет поступило лишь 7 тыс. долларов... Самое видное место в "Ельцин-Центре" надо отвести некрологу "Русского дизеля"- флагману мирового дизелестроения. Дизели для боевых кораблей и торговых судов, дизель-генераторы для метро, для всех энергоблоков атомных станций страны... По требованию Международного валютного фонда "Русский дизель" исключен Ельциным из списка особо важных оборонных предприятий, в результате с "мясом" срывали с фундаментов на металлолом редчайшие станки по обработке коленчатых валов, уникальные центры для обработки корпусов... Новейшие испытательные стенды даже демонтировать не стали – взорвали на месте; мольбы многотысячного коллектива к президенту спасти предприятие результатов не дали. И не забыть бы разместить в "Ельцин-Центре" - документы о продаже Соединенным Штатам 500 тонн оружейного урана за ничтожные 12 млрд долларов при цене (по данным журнала "Шпигель") – 60 млрд долларов за тонну.