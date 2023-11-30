МОК одобрил переходы троих россиян в другие сборные без трехлетнего карантина

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил смену спортивного гражданства Валерии Любимовой, Георгия Тибилова и Михаила Яковлева без одобрения Олимпийского комитета России (ОКР) и без стандартного трехлетнего карантина, сообщается на сайте МОК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии