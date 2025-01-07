C 1 января каждый гражданин РФ может получить цифровую профессию бесплатно Для участия достаточно заполнить анкету и пройти тест.
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C 1 января каждый гражданин РФ может получить цифровую профессию бесплатно Для участия достаточно заполнить анкету и пройти тест.