В ЯНАО ледоход на реке Обь приближается к Салехарду

Ледоход на реке Обь в районе Салехарда ожидается примерно через пару дней. Освобождение водной артерии округа ото льда может начаться 29 мая, поделился прогнозом начальник отдела гидрологии Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Кузнецов.