Ротенберг о системе СКА: «В КХЛ много воспитанников нашего хоккея. Мы этим гордимся – это лидеры других команд. Мы их воспитали, мы их подготовили»

– Вы сказали, что «Спартак» всегда настраивается на армейцев. Это потому что там много бывших хоккеистов системы СКА? Для вас тоже было принципиально обыграть эту команду? Вот вратарь Дмитрий Николаев — последний, кто ушел из СКА в «Спартак»… – Мы его не обменивали в «Спартак».