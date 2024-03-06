Не прогадаете: как выбрать подарок на 8 Марта по характеру женщины

Согласно высказыванию психолога и кандидата психологических наук Софьи Сулим, когда речь идет о выборе подарка к Международному женскому дню, важно учитывать индивидуальные особенности женщины, ее увлечения и историю взаимоотношений.
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