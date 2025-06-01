11 стран ЕС жалуются, что бюрократия в Брюсселе убивает на корню все милитаристские потуги

Брюссельское издание Euractiv передает опасения министров обороны стран ЕС – по их общему мнению, бюрократические проволочки мешают военной готовности Европы и планам ее ускренной ремилитаризации, — Издание отмечает, что 11 министров обороны стран ЕС направили письмо в адрес Еврокомиссии, в котором они высказывают опасение, что, из-за существующей в ЕС бюрократии, вооруженные силы стран блока не полностью готовы к передвижению и действиям в случае необходимости.