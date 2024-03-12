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На реалити-шоу "Новая фабрика звезд" обострился конфликт между Жуковым и Шнуровым

На реалити-шоу "Новая фабрика звезд" обострился конфликт между Жуковым и Шнуровым

В эфире телеканала ТНТ продолжает выходить реалити-шоу "Новая фабрика звезд". В этот раз Жуков решил порадовать Сашу Малахова, обещая ему профинансировать съемку клипа, который затем будет транслироваться на музыкальных телеканалах.

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