На реалити-шоу "Новая фабрика звезд" обострился конфликт между Жуковым и Шнуровым

В эфире телеканала ТНТ продолжает выходить реалити-шоу "Новая фабрика звезд". В этот раз Жуков решил порадовать Сашу Малахова, обещая ему профинансировать съемку клипа, который затем будет транслироваться на музыкальных телеканалах.