Против чиновников Красноярска возбудили дело из-за махинаций с землей

Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин поручил прокурору Красноярского края возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц администрации города Красноярска в связи с незаконной передачей строительной компании федерального земельного участка.
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