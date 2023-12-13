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Против чиновников Красноярска возбудили дело из-за махинаций с землей

Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин поручил прокурору Красноярского края возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц администрации города Красноярска в связи с незаконной передачей строительной компании федерального земельного участка.

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