Немецкая таможня предупредила о конфискации рождественских подарков из РФ Ирэн ОрлонскаяТаможенные органы Германии предупредили о возможности задержания или конфискации определенных рождественских подарков, отправляемых из России.
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