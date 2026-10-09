Происшествия
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Происшествия

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Сотрудники уголовного розыска задержали в Подмосковье пособницу телефонных мошенников, похитивших 2 млн рублей у пенсионерки

В Дежурную часть ОМВД России «Рузский» обратилась 77-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.

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