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Русская весна

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Зеленский дал понять, что хочет присутствия России на втором саммите по Украине (ВИДЕО)

Зеленский дал понять, что хочет присутствия России на втором саммите по Украине (ВИДЕО)

Зеленский дал понять, что хочет присутствия России на втором саммите по Украине. «Если Россия будет присутствовать на втором саммите это будет означать, что она хочет мира и что она решила закончить войну.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Мне интересно слушать измышления этого слегка чокнутого ,когда он пытается ставить и озвучивать условия в адрес России.Так и хочется ему напомнить ,что он НИКТО ,чтобы ставить какие-либо и кому -либо условия.А просто поприсутствовать ,то России это просто неинтересно ,чтобы легитимизировать бред просроченного &quot;продукта&quot;!
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