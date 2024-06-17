Зеленский дал понять, что хочет присутствия России на втором саммите по Украине (ВИДЕО)

Зеленский дал понять, что хочет присутствия России на втором саммите по Украине. «Если Россия будет присутствовать на втором саммите это будет означать, что она хочет мира и что она решила закончить войну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии