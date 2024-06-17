Зеленский дал понять, что хочет присутствия России на втором саммите по Украине (ВИДЕО)

Ю

Юрий Зубрин

Мне интересно слушать измышления этого слегка чокнутого ,когда он пытается ставить и озвучивать условия в адрес России.Так и хочется ему напомнить ,что он НИКТО ,чтобы ставить какие-либо и кому -либо условия.А просто поприсутствовать ,то России это просто неинтересно ,чтобы легитимизировать бред просроченного "продукта"!