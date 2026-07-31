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Аргументы недели

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Финляндия вслед за Италией призвала исключить Испанию из Шенгенской зоны

Финляндия вслед за Италией призвала исключить Испанию из Шенгенской зоны

Мадрид оказался под перекрёстным огнём европейских соседей. Финляндия поддержала призыв Италии исключить Испанию из Шенгенского соглашения, заявив, что страна не справилась с защитой своих границ и, следовательно, не может оставаться частью общего безвизового пространства.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Финляндия поддержала призыв Италии. А как Стубб то не поддержит, он  как и прибылты  готов США спинку потереть! Однако думаю США и организовали этот забег мигрантов что бы наказать Мадрид! Многие уже возвращаются.
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