Финляндия вслед за Италией призвала исключить Испанию из Шенгенской зоны

Геннадий Бережнов

Финляндия поддержала призыв Италии. А как Стубб то не поддержит, он как и прибылты готов США спинку потереть! Однако думаю США и организовали этот забег мигрантов что бы наказать Мадрид! Многие уже возвращаются.