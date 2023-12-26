ФСБ задержала подозреваемого в передаче Киеву военных данных

Отечественные компетентные органы задержали подозреваемого в передаче данных Украине, сообщает RT. По версии следствия, мужчина (имя не уточняется) передавал информацию о дислокации объектов Минобороны РФ и промышленных предприятий на территории Московской и Калужской областей.
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