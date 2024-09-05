Школу в Дзержинском районе Новосибирска строят по народной программе «Единой России»

Школа №57 – одна из старейших в Дзержинском районе. В годы Великой Отечественной войны здесь размещался госпиталь для раненых, отметил секретарь местного отделения партии Дзержинского района Сергей Капишников.
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