Африка погружает Европу в миграционный кризис: нужен большой проект, но «смердит» большой войной

30 июля, в государственный праздник Марокко, марокканские пограничники прекратили патрулировать границу, что позволило тысячам местных и не только местных жителей, включая семьи с детьми, обогнуть волнорез и попасть в Испанию, а точнее в её анклав Суету.
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